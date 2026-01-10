KSK’ye Adem piyangosu

3. Lig 4. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka'nın, Acun Ilıcalı'nın hakim ortağı olduğu Slovenya temsilcisi Maribor'a satma kararı aldığı yıldız adayı Adem Yeşilyurt, yeşil-kırmızılılara can suyu olacak. Anlaşmaya göre Karşıyaka, U19 Milli Takımı'na da seçilen sağ kanat oyuncusu Adem için 600 bin Euro bonservis ücreti alacak. İzmir ekibi Adem ileride başka bir kulübe satılırsa bonservis gelirinin yüzde 40'ına sahip olacak. Sezon sonuna kadar Karşıyaka'da oynamaya devam edecek Adem, Acun Ilıcalı'nın İngiltere'deki kulübü Hull City'e giderse ise Karşıyaka transferden ekstra 2.5 milyon Euro daha bonservis alacak. Adem'den elde edilen gelir kulübün futbol ve basketbol şubesi için kullanılacak.

PINARGÜCÜ'NE PAY

Futbolda ve basketbolda transfer yasağı bulanan Kaf-Kaf böylece derin bir nefes alacak. Adem Yeşilyurt, transferiyle eski kulübüne de para kazandıracak. Yeşil-kırmızılılar, Adem'in satışından 600 bin euro, yani güncel kurla 30 milyon TL bonservis geliri elde ederken, bu rakamın 60 bin euro (3 milyon TL) tutarındaki kısmı 13 Ocak'ta 19 yaşına basacak genç futbolcunun eski kulübü Pınargücü SK'ya verilecek.