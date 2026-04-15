Karşıyaka Play-Off’a bileniyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta takımdaki as oyuncuları hak mahrumiyeti cezalarını tamamladıktan sonra çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alan, son 5 maçtır kalesini gole kapatıp bu periyotta 3 kez rakiplerini 5-0 mağlup eden Karşıyaka Play-Off'a formda hazırlanıyor. Ligde üst üste üçüncü kez Play- Off oynayacak Kaf-Kaf, normal sezonun son haftasında cumartesi günü Tire 2021 FK'ya konuk olduktan sonra finallere bilenecek. Karşıyaka yıllardır süren Play- Off kabusuna bu sezon son verip 2'nci Lig hedefine ulaşmaya çalışacak. Play-Off maçları öncesi tüm oyuncularının mental ve fizik olarak hazır olması için son haftalarda sahaya çıkan kadrolarda bazı değişiklikler yaptıklarını belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Play-Off maçları öncesi takımımızın ritminin en üst seviyede olmasını istiyoruz. Hedefimize ulaşmak için oynayacağımız Play-Off maçları öncesi geçen hafta Söke 1970 önünde takımın temposu bizleri mutlu etti. İnşallah Play-Off maçlarına da en hazır şekilde başlamak istiyoruz. Tüm çalışmalarımız bu yönde" diye konuştu.