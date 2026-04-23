Karşıyaka’nın kozu tecrübeliler

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste 3'üncü kez play-off etabına bilenen Karşıyaka'nın kadrosunda daha önce final tecrübesi bulunan birçok isim yer alıyor. Bu sezon 3'üncü Lig'de statü gereği takım kadrolarında 25 yaş üstü yalnız 5 futbolcu yer alırken buna rağmen Kaf-Kaf'ın 10 futbolcusunun farklı profesyonel liglerde şampiyonluk ve playoff deneyimleri var. Karşıyaka'nın tecrübeli teknik patronu Burhanettin Basatemür kariyerinde daha önce Somaspor'da 2021 yılında yeşil-kırmızılılarda aynı grupta 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşarken, geçen sezon 2'nci Lig'de Menemen FK'ya play-off oynattı.

3 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Karşıyaka kadrosundaki isimlerden Tunay, Basatemür'le birlikte Somaspor'da, İlyas Batman Petrolspor'da, Yasin Muğlaspor'da şampiyon oldu. Takımın en tecrübeli ismi Tolga, 1'inci Lig'de Konyaspor, Erzurumspor, Akhisarspor ve Altay, 2'nci Lig'de geçen sezon Beykozspor'la play-off oynayıp 3 şampiyonlukla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı. Tunay Adana 01 FK'da, Harun Kestelspor'da, İlyas Kızılcabölükspor ve Karaman FK'da, Alpay Kütahyaspor ve Efeler 09 SFK'da, Samet Seymen Balıkesirspor'da, Yasin ile Murat Bornova 1877'de, Ömer Faruk Ankaraspor ve Kütahyaspor'da, Erhan yine Basatemür yönetiminde geçen sezon Menemen'de Play-Off oynadı.