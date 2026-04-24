Küçük bir oyuncak, büyük bir mutluluk: Karşıyaka'dan çocuklar için örnek kampanya

Karşıyaka'dan, "26 Nisan Pazar günü saat 13.00'te, Safiport Erokspor karşısında oynayacağımız mücadelede tribünleri iyilikle dolduruyoruz. Maça gelirken pelüş oyuncağını yanına al; karşılaşma öncesinde sahaya atarak bu dayanışmaya sen de katıl. Tribünlerden sahaya ulaşan her oyuncak, ihtiyaç sahibi bir çocuğun yüzündeki gülümsemeye dönüşsün" açıklaması yapıldı.