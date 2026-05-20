Karşıyaka'da Cicibaş sessizliğini bozdu!

Basketbol takımının sezon içinde Büyükçekmece 'yle oynadığı maçta rakip yöneticiye saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında ceza alıp şu an resmi olarak yönetim kurulu üyesi olamayan, cezanın iptali için hukuki girişimlerini sürdüren Aygün Cicibaş, " Karşıyaka Başkanı olduğum süre içinde 6222 sayılı yasa kapsamında hakkımda bazı işlemler yapıldı. Ancak bununla ilgili yasal süreçler devam ediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra ben de gerekeni yaparım" ifadelerini kullandı.

Futbol takımında bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti alan oyunculara kesilen cezalarla ilgili konuşan Cicibaş, yeni gelen yönetimin cezaları iptal edebileceğini belirterek, "Sezon sonu futbolculara tebliğ edilen cezalarla ilgili yönetmelik uygulanmasaydı görevi kötüye kullanmış olurduk. Ceza süreciyle ilgili kamuoyunda yanlış anlaşılmalar oluşmuştur. Kulübün yasal yükümlülükleri kapsamında ilgili maddeler doğrultusunda yalnızca ihtar süreçleri işletilmiş olup bu işlemler kesinleşmiş uygulamalar değildir. Yeni gelecek yönetim isterse bu işlemleri iptal edebilir, isterse gerekli gördüğü bölümleri uygulayabilir. Ancak bilinmelidir ki geçmişte bu tür hukuki ve idari prosedürlerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle Karşıyaka Spor Kulübü milyon dolarlarla ifade edilen borç yükleriyle karşı karşıya kalmıştır. Bizim de geçmiş yönetimlerin de, gelecekte göreve gelecek yönetimlerin de asli görevi kulübün çıkarlarını korumaktır" dedi.

'GÖREV ALMAK İSTEYEN GELSİN'

"Kişisel çıkarlar değil, Karşıyaka'nın menfaatleri önceliklidir" diyen Cicibaş, "Biz 24 Haziran 2025'ten beri aynı şeyi söylüyoruz; Karşıyaka'da görev almak isteyen, bu sorumluluğu taşımak isteyen kim varsa buyursun gelsin. Ara kongre yaptık, yine kimse çıkmadı. O gün de hazırdık, bugün de hazırız. Bu kulübe ne bir koltuk için ne de herhangi bir vaatle geldik. Tek amacımız Karşıyaka Spor Kulübü kayyuma kalmasın diyeydi. Kimsenin çıkmadığı, herkesin geri durduğu bir dönemde sorumluluk aldık, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk" diye konuştu.

FUTBOLA MALİ DESTEK VERENLERE ÇAĞRI

Cicibaş, futbol takımına geçen sezon mali destek veren Azat Yeşil, Cenk Karace gibi eski başkanlara desteklerini yeni sezonda da sürdürme çağrısı yaparak, "Eksiklerimiz, hatalarımız mutlaka olmuştur. Ama en azından bu kulübü aldığımız noktadan daha kötü bir yerde bırakmadık. Mücadele ettik, direndik, pes etmedik. Ancak gerçek çok nettir; bu kulübe güçlü ve sürdürülebilir sponsor bulunmadan ne biz ne de bizden sonra gelecek herhangi biri kalıcı bir çözüm üretebilir. Bu noktada en uygun yol futbolu bu sezon büyük bir emekle ve doğru organizasyonla yöneten, daha önce yarım kalan futbol destekçileri oluşumunun bu sorumluluğu üstlenmesidir. Sorumluluk alınacaksa zamanı şimdidir" dedi.