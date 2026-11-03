KSK Stadı’nda yoğun mesai

İZMİR Büyükşehir Belediyesi , Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı'nın yeniden inşası için önemli bir aşamaya geçti. İhale ve yer teslimlerinin ardından stadın zemin ve temel etüt çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar, uygulama projelerine temel oluşturacak raporların hazırlanmasını hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesiyle hız kazanan projede, etüt raporlarının hazırlanması için yapılan ihalelerin ardından yer teslimi gerçekleştirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı Zemin İnceleme Şube Müdürü Bade Pekçetinöz, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Stadın zemin ve temel etüt çalışmalarının 120 günde tamamlanması planlanıyor. Zemin faaliyetlerinin ardından uygulama projeleri hazırlanacak.

"BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

KARŞIYAKA Zübeyde Hanım Stadı'nda başlatılan çalışmalara değinen Pekçetinöz, "Bu proje hem Karşıyaka taraftarları hem de İzmirliler için büyük önem taşıyor. Stadın özellikleri nedeniyle zemin etütlerini ayrıntılı ve titizlikle yürütüyoruz. Jeolojik ve jeofizik çalışmaları en hassas şekilde sürdürüyoruz. Çalışmaları mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak stadı Karşıyaka taraftarlarının ve İzmir halkının kullanımına sunacağız" dedi. 15 bin seyirci kapasiteli olarak planlanan statta, tribün bölümünde localar ve yer altı otoparkı bulunacak. UEFA, FIFA ve TFF standartlarına uygun tasarlanması hedeflenen stadın zemin etütleri kapsamında, geçmişte yapılan kazık ve jet grout uygulamalarının tespiti için yaklaşık 11 bin metrekarelik alanda kazı çalışmaları yürütüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla tamamladığı bu çalışmalarla ek maliyetlerin ve zaman kaybının önüne geçilmesi hedeflendiği ifade edildi.