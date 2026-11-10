KSK lidere bileniyor

TEKNİK direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken yalnız penaltıdan 1 gol yiyen Karşıyaka, yarınki rakibi lider Gemlik Sümerbey'e ilk yenilgisini tattırarak zirve kapısını aralamak istiyor. Play-off hattının 2 puan, lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nda yarın saat 15.30'da oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluk yarışına iyice ortak olacak. KSK, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakımda olması, son Bigaspor karşılaşmasını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da bu stadı kullanan Gaziemir Spor'un maçı olması nedeniyle Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip emektar statta son olarak yine Alsancak Stadı'nın zemini bakıma girdiği için 18 Ekim 2025'te Nazillispor'la karşılaştı. Karşıyaka bu maçta 390 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak.