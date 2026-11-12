Karşıyaka lideri devirdi

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta hafta içi mesaisinde Karşıyaka , İzmir Atatürk Stadı'nda haftaya lider başlayan Gemlik Sümerbey'i 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti. Hafta içi olmasına rağmen Atatürk Stadı'na gelen Karşıyaka taraftarları 90 dakika takımını hiç susmadan destekledi. Teknik direktör Zafer Uysal'ın, son haftalarda olduğu gibi uzaktan şutlarla rakibi delme emri verdiği Kaf-Kaf'ın hücumlarından belli oldu.

TUĞAY'DAN HAYATİ GOL

MÜCAHİT, Samet ve Alpay sık sık uzaktan zorladı ama golü atan rakip Gemlik oldu. 33. dakikada dar açıdan Mehmet Küçükdurmuş deyim yerindeyse iğne deliğinden golü attı. Kapattığı köşeden golü yiyen Karşıyaka kalecisinin de golde payı vardı. İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarının başında son haftaların formda ismi Veysel Karani'nin sakatlanıp çıkması Karşıyaka hücumuna bir darbe daha vurdu. 52'de Kaf-Kaf kaptanı Ensar, rakibin yüzde yüzlük pozisyonunda hayati bir dokunuşla mutlak golü önledi. Günün ve ligin ilk haftalarının etkisiz ismi Ömer Faruk'un yerine Eren Arda'nın oyuna girmesi İzmir ekibinin ataklarının sıklaşmasını sağladı. Üst üste Eren Arda ve Alpay'ın kaçan mutlak golleri beraberlik golünün habercisiydi. 78'de Emircan'ın serbest vuruşunda ceza sahası içinde Ensar'ın kafa vuruşuyla Karşıyaka beraberliği yakaladı. 90+4'te ise serbest vuruşta yaşanan karambolde Tuğay'ın golü Karşıyaka'ya 2-1'lik galibiyeti getirdi.