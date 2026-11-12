Ömer Faruk ve Hıdır ilk 11’de

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Zafer Uysal, geçen hafta sonu 2-0 kazandıkları Bigaspor maçı 11'inde 2 değişikliğe giderek takımını Gemlik Sümerbey maçında sahaya sürdü. Biga karşılaşmasında ilk yarıda sakatlanarak sahadan çıkan Aykut Çolakoğlu'nun tedavisi devam ettiği için dün Aykut'un yerine Hıdır Aytekin savunma hattında yer aldı. Eren Arda yerine de forvette Ömer Faruk forma giydi. İzmir ekibi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla, müsabakaya siyah formayla çıktı. Yeşil-kırmızılı yönetim, 1 yıl aranın ardından kullandığı İzmir Atatürk Stadı'nın sadece kapalı tribününü seyirciye açtı. Mücadele, hafta içi mesai saatinde olmasına rağmen 4 bine yakın Karşıyaka sevdalısı müsabakayı takip etti. Taraftarlar, İstiklal Marşı sırasında dev bir Atatürk posteri ve Türk bayrağı açtı.