TFF Üçüncü Lig İkinci Grup'ta pazar günü evinde Alanya 1221'i yenerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarmayı hedefleyen Karşıyaka, sol kanatta zorunlu değişime gidecek. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen haftaki Bucaspor 1928 derbisinde hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Veysel Karani'nin iyileştiği ve teknik ekibin şans vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabileceği ifade edildi. Buca derbisinde 37'nci dakikada sakatlanan Tuğay'ın durumunun ciddi olmadığı ancak bu hafta riske edilmeyeceği kaydedildi. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezası sona eren ön libero Alpay da görev yapabilecek.

HERKESİN SESİNE İHTİYAÇ VAR

İzmir ekibinde sağ ön çapraz bağ tedavisi gören orta saha oyuncusu Berat düz koşulara başladı. Belindeki ağrıları ve sağ baldırındaki kas yırtığı nedeniyle ligde henüz forma giyemeyen, sadece kupada 1 dakika görev yapan santrfor Fatih Taşdelen takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroda yer almayacak. Stoper Aykut'un tedavisi ise 1-2 hafta daha sürecek. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, "Atkınızı takın, eşinizi dostunuzu alın. Bu çok önemli hafta sonunda Arma sizi çağırıyor. Herkesin sesine, nefesine ihtiyacımız olan bir hafta sonuna giriyoruz" dedi.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

ALSANCAK Mustafa Denizli Stadı'nda zemin bakımı devam ettiği için yeşil-kırmızılı ekip, Alanya temsilcisi ile oynayacağı mücadeleyi Doğanlar Stadı'na aldı. Taraftar baskısı iyi hissedilmediği için Atatürk Stadı'nı istemeyen kurmayların tercihi Doğanlar Stadı oldu. Yapılan görüşmeler sonrası Bornova'da kesinleşti. Karşıyaka ligin 13'üncü haftasında 22 Kasım 2026 Pazar günü Doğanlar Stadı'nda Alanya 1221 FK ile karşılaşacak. Yeşil-kırmızıyı yönetim mücadelenin bilet fiyatlarını numaralı 400 TL ve maraton 200 TL olarak belirledi. Maç biletleri, biletx uygulaması üzerinden satışa çıktı. Yeşil-kırmızılı taraftarların tüm biletleri tüketmesi bekleniyor.