İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka camiasının yıllardır heyecanla beklediği 15 bin seyirci kapasiteli olarak planlanan Karşıyaka Zübeyde Hanım Stadı için proje kontrollüğü ve danışmanlık hizmeti alım ihalesine çıktı. 2027 yılı bütçesinde stat için 1 milyar 110 milyon TL kaynak ayıran Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ihaleye 3 firma teklif sundu.

BELEDİYE DESTEK OLACAK

İHALEDE Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. 12 milyon 963 bin TL, Nefha İnşaat ve Mahir Fidansoy ortaklığı 9 milyon 300 bin TL, Palan Art Mühendislik Ltd. Şti. ise 11 milyon TL teklif verdi. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından kazanan firma açıklanacak. İhaleyi kazanan firma, sonuçların açıklanmasından 15 gün sonra çalışmalara başlayacak. Danışmanlık hizmeti kapsamında stadın mimari, statik, mekanik, elektrik, altyapı, peyzaj, akustik, yangın, ulaşım, güvenlik ve yayın sistemlerine ilişkin uygulama projelerinin teknik kontrolü yapılacak. Firma, projelerdeki hata ve eksiklikleri tespit ederek raporlayacak, gerekli revizyonları takip edecek ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teknik destek sağlayacak.