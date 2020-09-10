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Haberler Kasımpaşa Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!

yeni sezonu ile açıyor!

Hes Kablo , 2020-2021 futbol sezonuna galibiyetle başlamak istiyor. Kayserispor, Pazar günü oynayacağı maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayserispor yeni sezonu Kasımpaşa ile açıyor!

10.09.2020, 09:47

2020-2021 sezonunun 1. haftasında Pazar günü Kadir Has Stadında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Kayserispor çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Bayram Bektaş nezaretinde idman yapan sarı kırmızılı takım, iç saha avantajını kullanarak 3 puanı almak istiyor.

Sakatlığı bulunan Pedro Henrique'nin forma giyemeyeceği maçta takımda başka eksik bulunmuyor.

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar son 5 sezonda oynadığı 1.hafta maçlarında 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

2019-2020 Kayserispor 0-1 Alanyaspor
2018-2019 Kayserispor 2-0 Antalyaspor
2017-2018 Galatasaray 4-1 Kayserispor
2016-2017 Kayserispor 0-2 Akhisarspor
2015-2016 Osmanlıspor 1-1 Kayserispor

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