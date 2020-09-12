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Haberler Kasımpaşa Kasımpaşa 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın 'a konuk olacak. Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig'i 43 puanla 10'uncu, Hes Kablo Kayserispor ise 32 puan ve averajla 17'nci sırada tamamladı.

Kasımpaşa 2020-2021 sezonunu Kayseri'de açacak

AA

12.09.2020, 12:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,12:53

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Mehmet Altıparmak'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Kasımpaşa, sakatlığı bulunan 4 futbolcusundan Hes Kablo Kayserispor maçında faydalanamayacak. Berat Kalkan, Çağtay Kurukalıp, Fode Koita ve Mickael Tirpan müsabakada forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı takım, 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna 7 futbolcuyu dahil etti. İstanbul temsilcisi, Kevin Varga, Yasin Dülger, Ertuğrul Taşkıran, Ahmet Oğuz, Feyzi Yıldırım, Julian Jeanvier ve Alan Lima Carius ile sözleşme imzaladı.

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