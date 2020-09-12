Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta yapılan son tetkiklerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.



Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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