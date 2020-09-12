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Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

koronavirüse yakalandı

Son dakika haberine göre... 'ta yapılan son tetkiklerde 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sergen Yalçın koronavirüse yakalandı

12.09.2020, 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,10:57

Beşiktaş'ta yapılan son tetkiklerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.

SİYAH-BEYAZLI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Futbol Takımımızın Süper Lig'in 1. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabaka öncesinde TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Covid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır.

Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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