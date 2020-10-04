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Haberler Menemenspor Balıkesirspor 2- 1 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU

2- 1 | MAÇ SONUCU

1. Lig'in 4. haftasında sahasında Menemenspor'u konuk etti. Kıyasıya mücadele Balıkesirspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Balıkesirspor 2- 1 Menemen Belediyespor | MAÇ SONUCU

04.10.2020, 16:24 Güncelleme Tarihi: 04.10.2020,18:42

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçından 1 puanla ayrılan düşme hattındaki Menemenspor Balıkesirspor deplasmanına çıktı. Atatürk Stadı'nda Ramazan Keleş'in yöneteceği müsabaka saat 16.30'da başladı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Sikiru maçta forma giyemedi. İyileşen orta saha Taşkın Çalış görev verilmesi durumda forma giyebildi. Teknik direktör Cenk Laleci, kötü gidişe son vereceklerini söyledi. Laleci, "Sezona istediğimiz gibi başlayamadık ancak Balıkesirspor'u yeneceğimize inanıyorum" diye konuştu.

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