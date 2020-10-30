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1928’in keyfi yerine geldi

Bucaspor 1928’in keyfi yerine geldi
Giriş Tarihi: 30.10.2020

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'un 6. hafta maçında Bucaspor 1928, konuk olduğu Hatay ekibi Payasspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Sarılacivertliler zirvedeki yerini korudu. İzmir temsilcisi, 6. hafta sonunda aldığı 5 galibiyet ve 1 mağlubiyetle puanını 15'e çıkardı. Bucaspor 1928, averajını da 9'a yükselterek maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. İzmir ekibinin yeni teknik direktörü Uğur Balcıoğlu takımıyla çıktığı ilk karşılaşmada galibiyete ulaştı. İzmir temsilcisi, ligin 7. haftasında ise 1877 Alemdağspor'un konuğu olacak.

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