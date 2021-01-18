Menemen atakta

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemnespor transferde atağa kalktı. Sarı-lacivertliler Slovia Sofio takımından tecrübeli forvet Ventsislav Hristov ile Çaykur Rizespor'dan genç sol bek Emirhan Topçu'yu listesine aldı. Yönetimin iki oyuncuyla imza aşamasında geldiği öğrenildi. 32 yaşındaki forvet oyuncusu kariyerinde görev yaptığı 224 mücadelede 56 gol atarken 17 asist yaptı. Santrafor Hristov'un bonservis sorunu olmadığı öğrenildi. Karadeniz ekibinin altyapısında yetişen 20 yaşındaki Emir Han Topçu ise bu sezon üç kupa maçında şans buldu. Genç sol bek 18 maç 2 gol attı. Öte yandan Menemenspor'da forvet Kubilay Yılmaz, Polonya'ya transfer oldu. Sezon başında Boluspor'dan sarı-lacivertlilere gelen 24 yaşındaki oyuncu, Korona Kielce'ye imza attı. 24 yaşındaki oyuncu bu sezon İzmir ekibinde üç maçta şans bulmuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ