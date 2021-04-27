TFF 1. Lig'de bitime 2 hafta kala Play-Off ve küme düşme hattı karıştı

TFF 1. Lig'de son 2 hafta çok heyecanlı geçecek. 32. hafta maçlarının ardından 64'er puana yükselen Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor, son 2 haftaya averajla ilk 3 sırada girdi. İlk 2 takımın direkt Süper Lig vizesi alacağı ligde haftaya lider giren Karadeniz ekibi Giresunspor'un Altınordu deplasmanından 1 puanla döndüğü haftada Tuzlaspor'u dış sahada yenen Adana Demirspor, liderliği ele geçirdi. 17. haftadan bu yana 1. durumda bulunan Giresunspor da 15 hafta sonra averajla ikinci sıraya geriledi. Samsunspor da Boluspor galibiyetiyle bu 2 takımı takip etti.

PLAY-OFF HATTI İYİCE KARIŞTI

Sezon sonunda 3 takımın olası puan eşitliğinde Adana Demirspor ve Giresunspor, Yılport Samsunspor'u geride bırakarak Süper Lig'e yükselecek. Ligde ilk 3 takımı 4 puan geriden takip eden 4. durumdaki İstanbulspor, 57 puanlı Altay ve 54 puanlı Altınordu son 2 haftaya Play-Off barajında girdi. 52 puanlı Ankara Keçiörengücü ve 50 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor Play- Off için kalan maçlarını kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

LİGİN ALT SIRALARI ALEV ALEV

Eskişehirspor'un ardından Ankaraspor'un da veda ettiği ligden düşecek 3. takım için en dezavantajlı durumda 29 puanlı Akhisarspor yer alıyor. 34'er puana sahip Adanaspor ve Menemenspor'un 5 puan önünde bulunan Akhisarspor'un ligde kalabilmesi için kalan 2 maçını kazanıp Adanaspor veya Menemenspor'dan birinin 2 müsabakasını da kaybetmesi gerekiyor. Olası puan eşitliklerinin hepsinde Akhisarspor rakiplerinin gerisinde kalacak