Menemen harekatı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor, transferde gözünü eski oyuncularına çevirdi. Eski sağ beki Mazlum Demir'le sözleşme imzalayıp Ankaraspor forması giyen Nijeryalı kanat Sikiru Olatunbosun'la görüşmeler yapan sarı-lacivertliler daha önce formasını giymiş sol bek Yasin Güreler için de harekete geçti. Son olarak Tuzlaspor'da forma giyen deneyimli oyuncuya 'dön' çağrısı yapan kurmayların Yasin'den cevap beklediği kaydedildi.

Sarı-lacivertlilerden iki sezon önce Hatayspor'a transfer olan deneyimli savunmacı, TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşama başarısını gösterdi. Menemenspor'da 2011-2018 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Cenk Laleci'nin de çok istediği bildirildi. Geçen sezon Tuzlaspor'da 23 lig müsabakasına çıkan Yasin Güreler 1570 dakika sahada kaldı. Öte yandan sarı-lacivertli yönetim, teknik patron Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda yurt dışındaki oyuncu arayışlarına hız verdi. Menemenspor'un özellikle hücum hattındaki tercihleri yabancı isimlerden yana kullanması bekleniyor.

GOLCÜ RASHEED GÖZ HAPSİNDE

MENEMENSPOR'UN genç forveti Ibrahim Akanbi Rasheed bir çok TFF 1. Lig ekibinin radarında yer alıyor. Forvet ve kanatlarda görev yapabilen futbolcu, İzmir ekibinde görev yaptığı 1.5 sezonda 32 maçta 8 gol atıp 3 asist yapma başarısını gösterdi. Menemenspor ile sözleşmesi devam eden Nijeryalı oyuncu için kulübün henüz bonservis bedeli belirlemediği öğrenildi.