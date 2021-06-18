Menemenspor Dacic’in peşinde

TFF Birinci Lig'de son olarak Nazilli Belediyespor'dan 22 yaşındaki sağ bek Sinan Akgöl ve 31 yaşındaki stoper Polat Güren'i resmen kadrosuna dahil eden Menemenspor, gözünü forvet transferine çevirdi. Sarı-lacivertliler Sırbistan'ın Novi Pazar takımında oynayan Semir Dacic'e kanca attı. 22 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Novi Pazar'a transfer oldu.

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