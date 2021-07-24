Menemen’de iki yolcu

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Menemenspor'da Afyonkarahisar kampı öncesi iki oyuncuyla yollar ayrıldı. Sezon başında 3. Lig'de Nazilli Belediyespor'da şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki defans oyuncusu Polat Güren'den takım bulması istendi. Sarılacivertli yönetimin ilk transferlerinden olan Polat Güren'in yeni sezonda kadroda düşünülmediği bildirildi. İzmir ekibinin, Alman kulübü Wuppertal'ın U19 takımında kadrosuna kattığı 19 yaşındaki defans oyuncusu Servet Furkan Polat ise tecrübe kazanması için alt liglere kiralık verileceği öğrenildi.

ZONGULDAK KÖMÜR'E GİDİYOR

GENÇ gurbetçi defans oyuncusuyla 3. Lig ekibi Zonguldak Kömür'ün ilgilendiği öğrenildi. Menemenspor'un üç yıllık sözleşme imzaladığı Servet Furkan Polat'ın yeni sezonda Kömürspor'da forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ