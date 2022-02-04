7 gitti 8 geldi

Spor Toto 1. Lig'de son 8 karşılaşmada galibiyet yüzü görmeyen ve düşme hattı korkusunu yaşayan Menemenspor, ara transfer dönemini hareketli geçiriyor. Rasheed'den gelen transfer yasağını kaldıran İzmir temsilcisi bu dönemde 7 futbolcusuyla yollarını ayırırken, dış transferde 4, altyapıdan da 4 olmak üzere toplam 8 isimle kadrosunu güçlendirdi. Menemen öncelikle 37 yaşındaki forvet Pote ile ilk yarıda sözleşmeyi feshetti.

MAZLUM VEDA ETTİ

Ara transfer döneminde Alhassan'ı Keçiörengücü'ne, Akanbi Rasheed ve Mazlum Demir'i Kocaelispor'a, sağ bek Berkan Aydeniz'i 1461 Trabzon FK'ya gönderen Menemenspor, sezonun ilk yarısını Karşıyaka'da kiralık olarak geçiren forvet Okan Yılmaz'la da sözleşmesini feshetti. 22 yaşındaki orta saha Bekir Can Sönmez de Kalecik FK'ya gitti.

ALTYAPIDAN 4 YILDIZ

Gidenlerin yerlerini doldurmaya çalışan Menemenspor, transferde ince eleyip sık dokudu. Yönetim, Ümraniye'den Gomis ile Kehinde, Ankaraspor'dan Oğuzhan Aydoğan, Ç.Rize'den de Seyfettin Anıl Yaşar'ı aldı. Menemen, altyapıdan Abdullah Karataş, Tahir Bölgebaşı, İsmail Kulet ve İlyas Antekin ile de profesyonel sözleşme imzaladı. ■ BERKE ÖZBAY