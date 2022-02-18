Menemen kahroldu

Spor Toto 1. Lig'de Adanaspor galibiyeti ve Manisa FK beraberliğiyle alt sıralardan kurtulmak için çıkışa geçen Nasadoge Menemenspor, lider Ankaragücü'nü elinden kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Güçlü rakibi önünde Abdullah'ın 21. dakikadaki golüyle öne geçip uzun süre karşılaşmayı önde götüren sarı-lacivertli takım, 85. dakikada Ankara temsilcisinin penaltıdan gelen beraberlik golüne engel olamadı.
HEDEFE ULAŞACAĞIZ
Son 3 maçı 5 puanla geçen İzmir temsilcisi, ligde 28 puana ulaştı ve ateş hattının iki basamak üzerine yerleşti. Ankaragücü önünde galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyleyen teknik direktör Cenk Laleci, bu mücadeleyi sürdürdükleri takdirde hedefe ulaşacaklarını belirtti.
KALESİNİ GOLE KAPATAMADI
NASADOGE Menemenspor, ligde oynadığı son 6 karşılaşmada kalesini gole kapatamadı ve ağlarında toplam 7 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 11 puan kaybeden İzmir temsilcisi, hanesine 7 puan yazdırmayı başardı.