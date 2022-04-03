Menemen’in demirbaşları

Spor Toto Birinci Lig'de düşme hattıyla puan farkını açmaya çalışan Menemenspor'da üç isim takımın vazgeçilmezi oldu. Galatasaray'dan kiralanan kaleci Batuhan Şen geride kalan 28 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, 2520 dakika süre aldı. Attığı gollerle Süper Lig devleri dahil birçok takımın transfer listesine giren gurbetçi golcü Ahmet Sagat da tüm maçlarda ilk 11'de görev alırken, sahada kaldığı 2399 dakikaya 14 gol, 3 de asist sığdırdı. Sezon başında Nazilli Belediyespor'dan kadroya katılan sağ bek Sinan Akgöl ise 26 maça ilk 11'de başladı, 2331 dakika sahada kaldı. Üç isim de sezonda geride kalan süreçte sergiledikleri performansla hem teknik direktör Cenk Laleci'nin değişilmez isimleri oldu. Bu oyuncular dışında ise Cenk Laleci'nin en çok tercih ettiği isimler arasında Abdullah (18), Ba (17), Batuhan Adıgüzel (16), Ömer (15), Oğuzhan Çapar, Mete ile Himmet (14), Batuhan Kırdaroğlu ile Cem (13) ve Gomes (12) yer aldı. ■ BERKE ÖZBAY

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