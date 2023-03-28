‘Başladığım işi bitireceğim’

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hesapları yapan Menemen FK'da geçtiğimiz hafta İnegölspor mağlubiyetinin ardından şok bir kararla istifa eden Özden Töraydın yönetimin ısrarıyla kararından vazgeçerek takımın başında kalmıştı. İlk devre yaşadığı mali krizin üzerine bir de 3 puan silme cezası alan ve elindeki kilit oyuncuları kaybeden sarı-lacivertlilerde çalkantılı günler devam ediyor.



'SIKINTILAR GEÇMİŞTEN GELİYOR'

İstifa kararına yönelik Yeni Asır'a açıklama yapan Töraydın, "Bir takım sıkıntılar yaşadık ancak büyük çoğunluğunu çözdük. Bu takımı biz kurduk her oyuncuyu çok iyi tanıyorum. Kısıtlı kadroyla iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum. Başladığımız işi bitirmeden bir yere gitmeyeceğiz. Bu takımı güzel yerlerde göreceksiniz" dedi. Sezon başında yaşanan sıkıntılı günlerin etkisinin devam ettiğine işaret eden Töraydın, "Çocuklarla diyaloğumuz çok iyi. Bırakıp onları yarı yolda kalmalarını istemedim. Hala matematiksel olarak riskler devam ediyor. Çokta net konuşamıyorum. Kadromuz kısıtlı. Şu anda gitmem takıma daha sıkıntılı günlerin kapısını aralar" ifadelerini kullandı.



DOĞANCAN BİNGÖL

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