Menemen kaynak arıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta maddi imkansızlığa rağmen lige tutunmayı başaran Menemen FK, yeni sezon için harekete geçti. Geçen yaz döneminde kulübün hisselerini alan Ekmas Group Şirketi'nin başında yer alan Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioglu ve ekibi transfer yasağını kaldırmakt için kaynak arayışına girdi. Transfer engelini kaldırmak ve eldeki kilit oyuncuları tutmak için ciddi mir kaynağa ihtiyaç duyan Menemen FK yönetimi Menemenli iş adamları ve Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ile kaynak yaratmak için bir araya gelecek. Geride kalan sezonda ilk 6 ile düşme potası arasında sıkışıp kalan sarı-lacivertliler, yaratacağı kaynakla yeni sezona şampiyonluk iddiasıyla hazırlanacak. İzmir temsilcisi, takımın başına geçtiği günden bu yana mağlubiyet yüzü görmeyen teknik direktör Serkan Afacan ile de devam etme planları yapıyor.

SERKAN AFACAN İLE DEVAM KARARI

ÖZDEN Töraydın'ın ardından teknik koltuğa oturan Afacan, 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 12 puanla takımın ligde kalmasında önemli pay sahibi olmuşu. Sezon boyunca taraftardan beklediği ilgiyi göremeyen Menemen, yeni dönemde 12. adamı tribünlere çekmek için kampanya hazırlıkları yapacak. Bilet fiyatlarında indirim yaparak maça gelecek taraftarlara kampanyalı lisanslı ürünler hediye etmeyi planlayan Menemen FK yönetimi, çalışmaları sürdürüyor.

DOĞANCAN BİNGÖL