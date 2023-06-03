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Haberler Menemenspor Menemen FK’da Bora’ya kanca

Menemen FK’da Bora’ya kanca

3.6.2023

Gazete

Menemen FK’da Bora’ya kanca
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK'da kaleci Bora Göymen, 1. Lig ekiplerinin radarında. Transfer yasağını kaldırmak için çeşitli girişimlerde bulunan sarı-lacivertliler, sezon ortasında kaleyi tecrübeli eldiven Zülküf Özer'den devralan Bora Göymen'i 1. Lig ekiplerine transfer ederek kaynak yaratmak ve nefes almak istiyor. Bu sezon 25 maçta forma giyen ve kurtarışlarıyla İzmir temsilcisinin lige tutunmasında önemli pay sahibi olan 21 yaşındaki eldivene Tuzla ve Bolu'nun özel ilgi gösterdiği iddia edildi.
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