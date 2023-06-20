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Haberler Menemenspor Menemen FK’yı devir telaşı sardı

Menemen FK’yı devir telaşı sardı

DOĞANCAN BİNGÖL

20.6.2023

Gazete

Menemen FK’yı devir telaşı sardı
TFF 2. Lig'de geçirdiği sıkıntılı günlerle ligi tamamlayan Menemen FK'da oyuncular belirsizliğin sona ermesini bekliyor. Bilindiği üzere Geçtiğimiz gün Menemen Futbol Kulübü'nün sahibi iş insanı Özgür Ekmekçioğlu'nun takımı Menemenli bir iş insanına satacağı iddia edilmişti. Devir işlemindeki belirsizlik sebebiyle kulübün nasıl bir politika izleyeceği merak konusu oldu. Belirsizlik ortamının uzun sürmesi halinde takımda ayrılıkların olabileceği konuşuluyor. Kulübü devralacak iş insanının borçları kapatarak transfer yasağını kaldıracağı iddia edilse de bazı oyuncuların bu sancılı süreçte kendilerine B planı olarak gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı öne sürüldü.
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