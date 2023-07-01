Menemen FK’da Laleci dönemi

TFF 2. Lig'de mücadele eden Menemen FK'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. İzmir ekibi, Serkan Afacan'dan boşalan teknik patronluk koltuğuna Cenk Laleci'yi getirdi. Genç hoca ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. Daha önce de Menemenspor'da takım kaptanlığı, teknik direktör yardımcılığı, sportif direktörlük ve teknik direktörlük görevlerinde bulunmuş, bu görevleri sırasında şampiyonluklar yaşamış olan tecrübeli isim 14 ay sonra eski kulübüne geri döndü. İmza töreninde konuşan Menemen Futbol Kulubü Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Tokul "Kulübümüzü tanıyan, Menemen'in ruhunu anlayan teknik direktörümüzle beraberiz. Önceliğimiz; kulübümüzün başarısı, centilmenliği ve altyapımıza vereceğimiz önemdir. Hedef; şampiyonluk" dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Cenk Laleci ise yeniden Menemenlilerle buluştuğumuz için çok mutluyum. Menemenlilerin futbol sevgisini coşkusunu biliyorum. Onların bu coşkusunu şampiyonluğa dönüştürmek için elimden geleni yapacağım. Kıymetli Başkanımız ve kulüp yönetimimize teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da verecekleri destek için şimdiden minnettarım" şeklinde konuştu.

3. KEZ TAKIMIN BAŞINDA

DAHA önce iki farklı dönemde Menemen FK'yı çalıştıran Cenk Laleci, 3. kez İzmir ekibinin başına geçti. İlk olarak 24 Eylül 2019'da teknik adamlık koltuğuna geçen 42 yaşındaki hoca, 48 karşılaşmaya çıkarken, 1.23 puan ortalaması tutturdu. 29 Aralık 2020'de görevinden ayrılan Laleci, 8 Haziran 2021'de tekrar takımın başına geçti. Bu dönemde de 35 mücadeleye çıkan genç teknik adam, yine 1.23 puan ortalaması yakaladı. 25 Nisan 2022'de takımdan ayrılan Laleci, 2 maç Tuzlaspor'u çalıştırmıştı.