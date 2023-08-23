Trabzon’dan Mendy hamlesi

Orta sahaya takviyeye ihtiyaç duyan Trabzonspor'da, Batista Mendy liste başında yer alıyor. Fırtına'nın ısrar ettiği 23 yaşındaki orta saha için kulübü Angers ise 6 milyon Euro'nun altına inmedi. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuda teklifini 4 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus olarak güncelledi. Fakat Fransızların beklentisi daha fazla. Angers, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki oyuncu için talebini 10 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya düşürdü. Trabzonspor ise daha da düşük bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefliyor.