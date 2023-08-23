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Trabzon’dan Mendy hamlesi

HABER MERKEZİ
Trabzon’dan Mendy hamlesi
Orta sahaya takviyeye ihtiyaç duyan Trabzonspor'da, Batista Mendy liste başında yer alıyor. Fırtına'nın ısrar ettiği 23 yaşındaki orta saha için kulübü Angers ise 6 milyon Euro'nun altına inmedi. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki oyuncuda teklifini 4 milyon Euro bonservis ve 500 bin Euro bonus olarak güncelledi. Fakat Fransızların beklentisi daha fazla. Angers, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 23 yaşındaki oyuncu için talebini 10 milyon Euro'dan 6 milyon Euro'ya düşürdü. Trabzonspor ise daha da düşük bir bonservisle transferi bitirmeyi hedefliyor.
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