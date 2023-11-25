Menemen FK’da Hüsamettin kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural'la çıkış yakalayan Menemen FK'da Hüsamettin Yener yokları oynuyor. İzmir temsilcisinin sezon başında renklerine bağladığı 28 yaşındaki forvet oyuncusu, geride kalan süreçte beklenen performansı sergileyemedi. Bu sezon 8 lig, 1 de kupa maçında görev yapan Hüsamettin, sadece 2 kez ilk 11'de kendine yer bulurken, toplam 270 dakika süre alabildi. Deneyimli futbolcu takımı adına gol ya da asist katkısı da üretemedi.

GÖZE GİREMEDİ

SARI-LACİVERTLİLERDE yolların ayrıldığı teknik direktör Cenk Laleci'nin gözüne giremeyen Hüsamettin Yener, 4 maçtır takımın başında yer alan deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural'ı da etkileyemedi.