Vural’dan Montella eleştirisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Türkiye'deki teknik direktörlük kavramı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren Vural, "Federasyon kendini tartışmalı. 'Neden Montella kadar bu işi başarabilecek Türk antrenörü yetiştiremiyorum?' diye kendisine sorma gerekiyor. Yoksa çöp herkes. İnsanın kendi vatandaşına böyle davranma hakkı var mı? O zaman ordunun başına da yabancı getir. Her şeyin başına yabancı getir mantığı çıkar ortaya. Yani senin vatandaşının yetmediği yerlerde yabancıdan destek almak gayet doğaldır" ifadelerini kullandı. Vural, A Milli Takım'da forma giyen futbolcuların çoğunun Avrupa'dan gelen, Almanya kökenli isimlerden oluştuğunu da ifade etti.

BU GENÇLİĞE YANLIŞ YAPILDI

Vural, "Bizim ülkede bir milli takım kuracak kadar oyuncu yetiştiremediğimizi neden tartışmıyoruz? Bu eğitimi ben mi vereceğim? Yöneten arkadaşlar sakın bu yaptıklarını başarılı bulmasınlar. Bir dinamizme sahip olan bir ülkeyiz. Taşıma suyunda değirmen döndürmüş oluyorlar. Bu gençliğe yapılmış bir yanlıştır. Türk gencine öğretilirse herkes kadar her şeyi yapabilir ve herkesle yarışabilir" diye konuştu.

MENEMEN FK EVİNDE KAYIP

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. Taraftarı önünde oynadığı son 3 karşılaşmadan da galibiyet alamayan 19 puanla 9. sıradaki Menemen, galibiyet özlemini yine sonlandıramadı. Evinde en son 1 Ekim'de Fethiyespor'u yenen, ardından Kastamonu, Soma ve Sarıyer ile berabere kalan İzmir temsilcisi, kötü gidişi sürdürdü. Bu sezon taraftarı önünde 7 karşılaşmaya çıkan sarılacivertliler yalnızca bir galibiyet elde edebildi.