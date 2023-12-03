Menemen çok mutlu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Aksaray Bld'ye yenilerek Play-Off yarışında yara alan Menemen FK, deplasmanda direkt rakibi İskenderunspor'u mağlup ederek kendine geldi: . Sarı-lacivertliler, topladığı 23 puanla 6. sırada bulunan rakibini yakalayarak Play-Off iddasını gösterdi. Müsabakaya etkili başlayan ve rakip kaleyi abluka altına alan İzmir temsilcisi, aradığı golü 20. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan takımın yıldız ismi Mertcan Açıkgöz, attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Menemen FK, 70. dakikada Sedat Şahintürk'ün ayağından bulduğu golle farkı ikiye çıkararak rahatladı: 0-2. 74'te ev sahibi ekip kazandığı penaltı da Ense Soy ile umutlandı: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Yılmaz Vural'ın yönettiği Menemen FK, sahadan 2-1 galip ayrılarak yarıştaki iddiasını gösterdi.

YILMAZ VURAL'DAN 3 DEGİSİKLİK

MENEMEN FK'nın gurbette İskenderunspor'la oynadığı karşılaşmada teknik direktör Yılmaz Vural ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta kırmızı kart gören ve cezalı olan Abdülkadir'in yerine Okan'a, Erhan'ın yerine Orhan'a, kaleci Oğuz'un yerine ise Bora'ya görev verdi.