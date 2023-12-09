Menemen FK kritik virajda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden İzmir temsilcisi ilk yarının bitimine 4 maç kala kritik virajlar dönecek. Kalan 4 maçtan 3'ünü iç sahada oynayacak olan Play-Off hedefindeki sarı-lacivertliler düğümü evinde çözecek. İlk olarak yarın Uşakspor'u taraftarının önünde konuk edecek olan Menemen temsilcisi, 17 Aralık'ta Belediye Derince deplasmanında puan arayacak. Ligde zorlu geçen ilk yarıyı evinde tamamlayacak olan İzmir ekibi, son iki maçta zirve ortağı Amed Sportif ve orta sıralardaki Karaman FK ile kapışacak. Sarı-lacivertliler taraftarının desteğiyle bu kritik haftalarda maksimum puanı almayı ve Play-Off hattındaki yerini almanın hesaplarını yapıyor.