Menemen FK’da Vural çok iddialı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü'nde görev yapan Türkiye'nin en çok kulüp çalıştıran teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu. Kariyerinde ilk kez 2. Lig'de görev yapıp İzmir temsilcisinde yeni bir hikaye yazmaya geldiğini belirten deneyimli teknik adam, "Buraya ben uzun süreli geldim. Ortada bir proje var bunun için de sabrımız var" dedi. Çok profesyonel bir yapıya geldiklerini ifade eden Vural, "Buraya geldiğimde 12 puanla 12. sıradaydık. İlk yarıyı 31 puanla Play-Off potasında tamamladık. Doğru yapılanma ile yolumuza bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEK AMACIMIZ BİRİNCİ LİG"

Vural, ikinci yarının başında oynayacakları Karaman FK maçına her şeyi çözmüş bir takım olarak çıkacaklarını kaydederken takıma takviye yapacaklarını sözlerine ekledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Takımı güçlendireceğiz. Şu an liderle 12, ikinci sıradaki takımla aramızda 5 puan fark var. Play- Off'lar bu liglerde çok zorlu. Amacımız direkt üst lige çıkabilmek" şeklinde konuştu.