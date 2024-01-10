Menemen FK’da Samed’e talip var

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve Yılmaz Vural'la yakaladığı büyük çıkışla ilk yarıyı Play-Off hattında tamamlayan Menemen FK'da Samed Ali Kaya'ya talip çıktı. İzmir temsilcisine sezon başında Kocaelispor'dan gol kralı unvanıyla katılan 28 yaşındaki forvete transferin hızlı ekipleriden İstanbul temsilcisi Sarıyer'in kanca attığı belirtildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini ifade ettiği kaydedilen deneyimli futbolcu, ligde geride kalan süreçte istediği performansı yansıtamadı. Sarı-lacivertli formayla 13 karşılaşmada sahaya çıkan ve rakip ağları sadece 1 kez sarsabilen Samed Ali Kaya hakkında teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporunun beklendiği belirtildi.