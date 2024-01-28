Menemen takıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, sahasında konuk ettiği Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kaldı. 2'nci dakikada Sedat Cengiz'in kullandığı kornerde savunmadan seken topa Orhan'ın volesi az farkla auta çıktı. 16'da Atalay'ın ortasında Hakan'ın kafası üst direkten döndü. 29'da Atalay karşı karşı şutunu kaleci Kıvanç çeldi. 39'da Okan'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Feyyaz kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. 45'te Atakan'ın soldan sert şutunu Oğuz kornere gönderdi.

KIVANÇ KIRMIZI KART GÖRDÜ

İkinci yarıda konuk ekip daha tehlikeli pozisyonlar üretti. 78'de kullanılan serbest vuruşta oyuna sonrada giren Caner topu ağlarla buluşturarak skora denge getirdi: 1-1. 80'de İsmail Erdoğan'ın harika pasında Kemal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi. 90'da kaleci Kıvanç, Onat'a ceza sahası dışında yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve İzmir temsilcisi, ateş hattında yer alan rakibine 2 puan kaybetti.

VURAL'DAN İKİ DEĞİŞİKLİK

İzmir temsilcisinin dün İstanbul ekibiyle oynadığı karşılaşmada teknik direktör Yılmaz Vural kadroda iki değişiklik yaptı. Deneyimli çalıştırıcı, geçen hafta oynanan Isparta 32 Spor mücadelesinde sahaya sürdüğü kadroda yer alan İsmail Erdoğan ve İsmail Kulet'in yerlerine Fırat Aslan ve Mertcan'ı ilk 11'e monte etti.

SAVUNMAYA TAKVİYE YAPTI

Osmaniyespor FK'dan 21 yaşındaki sol bek Burak Avşar'ı 3.5 yıllığına renklerine bağladı. Ara transfer döneminde şimdiye kadar Mazlum Demir, Kıvanç Küçükkarış, Sedat Cengiz, Atakan Üner ve Emre Gündoğdu'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Burak ile birlikte 6. takviyesini yapmış oldu.