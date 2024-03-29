Skorer Menemen

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve Play-Off hattında 5. sırada yer alan Menemen FK hücumda sorun yaşamıyor. Sezon başında kadrosunu baştan aşağıya yenileyen ve üçüncü bölgede oldukça skorer isimleri renklerine bağlayan İzmir temsilcisi transfer hamlelerinin meyvesini aldı. Sarı-lacivertliler imza attığı başarılı hücum performansıyla geride kalan 30 karşılaşmada rakip ağları 51 kez sarsarak gurubunda Amed Sportif (65) ve İskenderunspor'un (53) ardından en skorer üçüncü ekip konumunda yer alıyor. Kadrosunu geçen sezonun gol kralı Kemal Rüzgar başta olmak üzere Özkan Yıldırım, Sedat Şahintürk, Sedat Cengiz gibi isimlerle güçlendiren Menemen FK, yine geride kalan sezonda takımın en skorer ismi Mertcan Açıkgözle yola devam etti. Bu süreçte Kemal Rüzgar 13, Sedat Şahintürk 7, Özkan Yıldırım 5 ve Mertcan ise 11 gol kaydetti.

SADECE 5 MAÇTA SESSİZ KALDI

BU sezon sadece 5 maçı boş geçen sarı-lacivertliler 25 mücadelede gol sevinci yaşamayı başararak önemli bir istatistiğe de imza attı. İzmir temsilcisi, son dört maçta ise rakip ağları 11 kez havalandırırken, skorer kimliğini konuşturdu.