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Menemen FK’da hedef altıda altı

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen FK’da hedef altıda altı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'taki yerini sağlamlaştıran Menemen FK, 6'da 6 peşinde. Son olarak Düzce'yi evinde 5 golle yenerek güven tazeleyen ve son 5 maçını kazanarak hanesine 15 puan yazdıran 57 puanla 5. sıradaki sarı-lacivertliler çıkışını sürdürmek istiyor. Yarın ligde 68 Aksaray Bld ile kozlarını paylaşacak Menemen, altı maçını üst üste kazanarak galibiyet serisini geliştirmek ve bitime 5 maç kala hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Yılmaz Vural, rakiplerini asla hafife almadıklarını belirterek, "Oyuncularımızla iyi bir hava yakaladık. Takımıma güveniyorum. Bitime 5 maç kala kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.
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