Menemen’in zorlu fikstürü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'yı kalan dört haftada çok zorlu maçlar bekliyor. İzmir temsilcisi bu süreçte hem ateş hattından uzaklaşma hem de Play-Off ve liderlik mücadelesi veren ekiplerle kapışacak. Topladığı 58 puanla 5. sırada bulunan ve sezonu Play-Off hattında bitirmenin hesaplarını yapan sarı-lacivertliler, kritik virajları kayıpsız dönmek istiyor. Kalan haftalarda hata yapmak istemeyen Menemen FK, ilk olarak bir alt basamağında yer alan İskenderun'u ağırlayacak. Ardından küme düşmesi kesinleşen Uşakspor'a konuk olacak Menemen FK, sonraki hafta düşme hattının bir üst basamağındaki Derincespor ve şampiyonluk yarışındaki Amed Sportif karşısına çıkacak.