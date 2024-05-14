Menemen’de Vural kalıyor

TFF 2. Lig'de büyük bir hüsran yaşayarak 1. Lig umutlarını önümüzdeki seneye bırakan Menemen FK'da teknik direktör Yılmaz Vural kalıyor. Geçen sezona teknik direktör Cenk Laleci ile başlayan ancak istikrarlı bir tablo çizemeyen sarı-lacivertli ekip, ligin 12. haftasında teknik dümene Yılmaz Vural'ı geçirmişti. Sezon başı kurulan kadroyu devralarak takımın yükselişine önemli katkılar sunan ancak Play-Off 1. Tur müsabakasında 24 Erzincanspor'a yenilerek elenen İzmir ekibinde Vural'ın gelecek sezonda devam edeceği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Sözleşmesi devam eden Yılmaz Vural'ın İzmir temsilcisinin başında görevine devam edeceği ve yeni bir kadro kurarak gelecek sezon direkt şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak istediği gelen bilgiler arasında. Önümüzdeki günlerde yönetim ile masaya oturacak Vural'ın Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul ile görüşerek gelecek sezon için yeniden söz kesmesi bekleniyor.