Menemen FK’da flaş iddia

TFF 2. Lig'de Birinci Lig'e çıkma şansını Play- Offlarda kaçıran Menemen Futbol Kulübü için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarılacivretliler, şampiyonluk hedefini ıskalarken teknik direktör Yılmaz Vural ile henüz sözleşme yenilenmedi. Yılmaz Vural ile yolların ayrılması beklenirken, Menemen FK alternatif ismi buldu. Ege temsilcisinin listesinin zirvesinde Mesut Bakkal yer alıyor. Menemen FK ile aynı grupta yer alan ve şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Amed Sportif ile yollarını ayıran Mesut Bakkal en güçlü aday olarak öne çıktı.

18 MAÇTA 1 YENILGI ALDI

Başkan Bilgin Tokul tarafından geçer not alan Bakkal, en güçlü aday olarak listede bulunuyor. Kariyerinde birçok kulüpte görev alan Mesut Bakkal, son olarak Amed SK'de görev yaptı. Aralık 2023'te Diyarbakır ekibiyle çalışmaya başlayan 60 yaşındaki teknik adam, 18 maça çıktı ve 14 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi görerek şampiyonluk yaşadı. Tarafların önümüzdeki günlerde bir araya geleceği öne sürüldü.