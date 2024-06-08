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Menemen’de Kemal Rüzgar’a Erok kancası

Sarı-lacivertlilerin 28 yaşındaki gurbetçi santrforuna 1. Lig’in yeni ekibi Esenler Erok talip

HABER MERKEZİ
Menemen’de Kemal Rüzgar’a Erok kancası

TFF 2. Lig'de Play-Off'a kalma başarısı gösteren ancak 24Erzincan'a elenerek 1. Lig hayallerini başka bir bahara erteleyen Menemen FK'da forvet Kemal Rüzgar'a talip çıktı. İzmir temsilcisinde deneyimli forvetin 1. Lig'in yeni ekibi Esenler Erokspor'un radarına girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilere geride kalan sezonun başında Şanlıurfaspor'dan katılan Kemal gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Yılmaz Vural önderliğinde takımının başarısında büyük pay sahibi oldu. Sezon başında istediği performansı sergilemekte zorlanan gurbetçi golcü, ilerleyen haftalarda adeta kendine geldi ve klasını konuşturdu.

YİNE GOL KRALI OLDU

2022-2023 sezonunda Şanlıurfa temsilcisinde 23 gol kaydederek 2. Lig gol krallığı tacını takan 28 yaşındaki santrfor, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı. Kemal, Menemen FK formasıyla rakip ağları 22 kez sarsarak üst üste ikinci kez gol kralı oldu. Gösterdiği etkili performansla dikkatleri çeken gurbetçi futbolcunun İzmir temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, yapılacak görüşmelerin ardından transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin netlik kazanması bekleniyor. Alman ekibi Düsseldorf'ta kariyerine başlayan Kemal Rüzgar, Bayer Leverkusen altyapısında da forma giydi. Deneyimli forvet, Osnabrück, Viktoria Köln, Altınordu, Çaykur Rizespor, Manisa FK, Boluspor ve Şanlıurfaspor'da da görev yaptı.

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