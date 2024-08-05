Menemen FK’da Kıvanç veda etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK'da şok bir ayrılık gerçekleşti. İzmir temsilcisinin 30 yaşındaki kalecisi Kıvanç Küçükkarış sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli ekibe veda ettiğini açıkladı. Menemen FK ile 1 yılı opsiyonlu 2025 yılına kadar sözleşmesini fesheden deneyimli file bekçisi ile birçok takımın ilgilendiği ifade edildi. Kıvanç'ı, 1. Lig'den Boluspor, 2. Lig'den Vanspor FK ve 3. Lig'den ise eski takımı Arnavutköy Belediyespor'un transfer etmek istediği öğrenildi. Öte yandan Menemen FK'da takımdan ayrılan isimlerden biri olan orta saha Özkan Yıldırım ise Adana 01 FK'ya transfer oldu.