Gol düellosu Menemen’in

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK ile aynı grupta mücadele eden Bucaspor 1928 sezon öncesi özel maçta karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, son hazırlık maçında da Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan ve bol gollü geçen müsabakayı Menemen FK 4-3 kazanmayı başardı. Ev sahibi olan Menemen FK'nın gollerini Burak Yeşilay (2) ve Onat Kutay Kurt (2) kaydetti. Bucaspor 1928'de ise penaltıdan Yasin Öztekin ve Emre Nefiz ile Emre Erdem ağları sarstı. İlk hazırlık maçında Somaspor'u 2-1 mağlup eden Menemen FK, ikinci hazırlık maçında da Altay'a 5-3 mağlup olmuştu. Menemen, 24 Ağustos Cumartesi günü de Karşıyaka ile hazırlık maçına çıkacak.