TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 4 maçta topladığı 12 puanla zirvede yer alan Menemen FK'da herkes golcü. Üç bölgeden de gol katkısı alan sarı-lacivertlilerin attığı 9 golün 2'sini stoper Mazlum kaydederken, sağ bek Muhammed Emin, orta saha Hakkı Türker ve sol kanat oyuncusu Taner Gümüş 1'er kez fileleri sarstı. Hücum oyuncuları Burak Yasin 3, Seçim Can da 1 gollük katkı verdi. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür daha ilk haftalardan takım uyumunu oturtmayı başardı. Sarı-lacivertliler cumartesi günü saat 19.00'da grubun en çok yatırım yapan kulüplerinden Van Futbol Kulübü'nü de devirerek liderlik yarışında hatasız gidişatını devam ettirmeyi planlıyor