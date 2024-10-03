Menemen FK’da eksikler can sıkıyor

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde sezona 4 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir giriş yapan Menemen FK'da pazar günü oynanacak zorlu Elazığspor maçı öncesi keyifler kaçtı. İzmir temsilcisinde deplasmanda kendisi gibi 13 puana sahip Elazığ ekibi ile oynayacağı bu kritik maç öncesi üç önemli oyuncunun sakatlığı can sıktı.

Sarı-lacivertlilerde Vanspor maçında kırmızı kart gören ve cezalı olan forvet Seçim Can Koç'un yanı sıra yine Van karşılaşmasında ikinci yarıya çıkamayan kanat oyuncusu Burak Yeşilay'ın da adale sakatlığı yüzünden iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Öte yandan Menemen FK'nın genç oyuncusu Emirhan Arkutcu'da U19 Milli Takım'a çağırıldığı için görev yapamayacak.