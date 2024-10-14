Menemen’e tek devre yetti

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve henüz yenilgi yüzü görmeyen Menemen FK, 7. haftada Giresunspor'a konuk oldu. Karşılaşmaya her iki takım da temkinli başlarken, İzmir temsilcisi rakip yarı alanda daha çok görünen taraftı. Perdeyi 3. dakikada Eyüp Poyraz'ın golüyle açan Menemen, öne geçtikten sonra da tehlikeli olmaya devam etti. 23. dakikada bu kez sahneye İsmail Kulet çıktı ve farkı ikiye çıkaran golü attı. İlk yarı 2-0 Menemen'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Giresunspor topa daha çok hakim olarak tehlike yaratmaya çalıştı ancak Menemen FK kalesini gole kapatmayı başardı.

SKORU KORUDULAR

Karşılaşma ilk yarıda gelen gollerle İzmir temsilcisinin 0-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bir topu da direkten dönen Menemen bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini almış oldu. Puanını 19'a yükselten sarı-lacivertli İzmir ekibi, grupta Aksaray Bld ile birlikte aynı puan ve averajla liderliği paylaştı. Giresun ise 5 puanla 13'üncü sırada kaldı. Menemen FK, önümüzdeki hafta zirveyi paylaştığı Aksaray Bld'yi İzmir'de konuk edecek.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Menemen FK taraftarları takımlarını Giresun deplasmanında da yalnız bırakmadı. Uzak olmasına rağmen Giresun'a gelerek tribündeki yerini alan yaklaşık 500 kadar sarı-lacivertli taraftar 90 dakika boyunca takımlarını destekledi.