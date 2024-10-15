Menemen son sürat gidiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Giresunspor'u da 2-0 yenen Menemen FK, Burhanettin Basatemür yönetiminde kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıçlarından birini yaptı. 7 maçta 6 galibiyet alıp 1 kez berabere kalan sarı-lacivertliler, 68 Aksarayspor'la birlikte zirveyi paylaştı. İki takım da 15 gol atıp 3 gol yerken, 19'ar puan topladı. Sarı-lacivertlileri zirveye taşıyan Basatemür Giresun deplasmanından güzel bir galibiyetle döndüklerini söyledi. Basatemür "İlk yarım saati 2-0 önde tamamladık ve skoru koruduk. Çizgimizi devam ettireceğiz" dedi.