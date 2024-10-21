Menemen doludizgin

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, taraftarı önünde konuk ettiği lider 68 Aksarayspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Mücadeleye geride kalan 7 maçında 6 galibiyet, 1 de beraberlikle namağlup 19 puanla ikinci sırada çıkan İzmir temsilcisi, zirvede yer alan rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-lacivertliler ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Menemen FK aradığı golü ikinci yarıda buldu. Sarı-lacivertlilerde Mazlum Demir, 75. dakikada rakip ağları sarsmayı başararak takımını öne geçirdi: 1-0. Mücadele boyunca Aksaray ekibini şutlarıyla adeta abluka altına alan İzmir temsilcisi, sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Emirhan Arkutçu'nun golüyle farkı ikiye çıkarmayı başardı: 2-0. Menemen FK evinde 68 Aksarayspor'u 2-0'lık sonuçla kayıpsız geçerken üst üste üçüncü maçından da galibiyetle ayrılarak zirveye kuruldu.